Rengetegen gyászolják Mónikát és Ervint, azt a fiatal felvidéki párt, akik szerda este haltak meg az Árpád hídi horrorbalesetben. A szerelmeseknek szombaton Esztergomban lett volna az esküvőjük. A nő Felvidékről származott, nívódíjas mesemondó volt, országszerte ismerték. A férfi Erdélyben született, végrehajtó-helyettesként dolgozott. Csupán néhány utcányira voltak a lakásuktól, amikor megtörtént a tragédia.

Halálos baleset Budapesten, az Árpád hídon

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

B. Roland, az Árpád hídi tragédiát megelőzően, Budapesten a Tavasz utcában ellopott egy taxit, azzal kezdett ámokfutásba, forgalommal szemben hajtott fel a hídra, ekkor ütközött egy másik autóval, majd letarolt egy Suzukit és egy másik taxit. A Suzukiban utazott a fiatal pár, akik az ütközés során azonnal életüket vesztették. A balesetben megsérült egy vétlen taxis is.

A Tények információi szerint a tragikus baleset előtt órákkal már bevitték a rendőrök, mivel zavart állapotban volt. Vele szemben gyorstesztet alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott, és ezt követően mintavételre is sor került, illetve gyanúsítottként hallgatták ki, csekély mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt. A rendőrség szerint azonban nem álltak fenn az őrizetbevétel feltételei, ezért kiengedték. Aznap este feltehetően kábítószer hatása alatt kezdett az ámokfutásba.

A balesetben meghalt a vétkes, B. Roland is, akit sokan ismertek Kiskunhalason, a férfi korábban a dél-alföldi városban élt, a tenyek.hu információi szerint egy helyi diszkóban is dolgozott. A közösségi oldalon elérhető adatlapja szerint dolgozott a halasi kórházban és amíg működött a helyi Levi’s gyárban is, ami már évtizedekkel ezelőtt bezárt. A férfi Németországban is élt. A Tények információi szerint a pár hete költözött haza Németországból, hogy beindítsa a balatoni vállalkozását, kibérelt egy büfét, amit néhány napja nyitott meg. A férfi azért járt Budapesten, hogy pultos lányokat keressen balatonlellei büféjébe, a múlt héten ugyanis drogosan inzultálta az ott dolgozó nőket, akik felmondtak.