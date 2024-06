A rendőrség a lakosság segítségét kéri három 16-17 év közötti lány eltűnése miatt. A Kiskunhalason élő Dorina, Jázmin és Fruzsina még május 30-án tűnt el, amikor is iskolába indultak, de végül oda nem érkeztek meg – írta a borsonline.hu. A lap információi szerint a három lányt ugyan az a nevelőszülő neveli, ő tett bejelentést a rendőrségen a fiatalok eltűnése miatt. Egy ideig csak Dorinát körözték, de most már a másik két társát is keresi a rendőrség.

Forrás: shuttrstock.com / illusztráció

Bazsikné Juhász Éva, Dorina édesanyja elmondta, hogy azt az információt kapta, hogy ugyan elindultak az iskolába, ahogyan szoktak, de már nem értek oda. Azzal a másik két lánnyal ment gyermeke, akik szintén annál a nevelőszülőnél laknak, ahol Dorina is. Anyukája azt is mondta, hogy nem tudja miért tették ezt a lányok, szerinte Pestre mehettek, úgy tudja, hogy nincs náluk telefon. A rendőrség mindhárom lányt körözi.