Mintegy ötven egyesület, ezer polgárőre vett részt a jubileumi XX. Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőrnapon a festői Szelidi-tó partján szombaton. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy együtt ünnepelhetik a polgárőrség sikereit a rendezvénnyel. Hozzátette, hogy külön öröm, hogy az ifjú polgárőrök közül is sokan vannak jelen, hiszen ők képviselik a fennmaradást.

Elismeréseket vehettek át

Fotó: Bús Csaba

A polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszak nem volt könnyű a járvánnyal, a migráció, a háború, és a gazdasági helyzet nehézségeivel, de a polgárőrök végig helytálltak, és itt utalt a határvédelemben betöltött szerepükre is. – Ha biztonság és rend van, akkor minden van. Ha ez nincs meg, az életünk sokkal nehezebb – emelte ki a polgármester, emlékeztetve arra, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, ami azt jelenti, hogy a településeken is biztonság uralkodik – és ez nagy részben köszönhető a polgárőrök önfeláldozó munkájának. – A polgárőrök a szabadidő, és a családdal töltött idő rovására egy veszélyeztetett világban, saját épségüket kockáztatva óvják a közösség, és a társadalom biztonságát – hangsúlyozta Dusnoki Csaba, hozzátéve: a kormányzat is elismeri áldozatos munkájukat, és bizalommal van irántuk az új feladatok átadásával. Ezzel az idei kiemelt feladatra, a külterületi illegális hulladéklerakók felszámolására utalt. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrség él és jövője van, amit a térségben újonnan alakuló egyesületek is mutatnak.

Török Barnabás, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Felügyelő Bizottságának elnöke is elismerő szavakkal illette a polgárőrök áldozatvállalását. Kiemelte, hogy a béke alapja a rend, és a polgárőrök szeretik a rendet, ezért biztosítják azt felbecsülhetetlen fontosságú munkájukkal. Rámutatott, hogy a polgárőrök a rendőrséggel közösen végzett munkával is nélkülözhetetlen módon járulnak hozzá a közbiztonsági mutatók, amit a kormány támogatással is honorál. Török Barnabás a következő idők kiemelt feladatát, az illegális hulladéklerakók felszámolásának fontosságát hangsúlyozta, amihez nagy segítséget jelent a drónok használata, illetve fontos feladatként jelölte meg a lépésről lépésre megvalósított generációváltást a polgárőrségben.