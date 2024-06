Teljes terjedelmében égett egy épület Kiskunfélegyházán, a Pintér dűlő közelében. A település hivatásos tűzoltói három vízsugárral eloltották a lángokat. Az egységek az épületből egy korábban felrobbant gázpalackot is eltávolítottak. Az egységek jelenleg is a helyszínen dolgoznak, és a társhatóságok is megérkeztek – írja a katasztrófavédelem.

Lakóház gyulladt ki Kiskunfélegyházán

Forrás: shutterstock.com / illusztráció