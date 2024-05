A legutóbbi ülésükre a helyi elöljáróság meghívta a járás rendőri elöljáróját. Dr. Tartott Zsolt elmondta, hogy van egy olyan bűncselekményfajta, amely bárkit utolérhet úgy, hogy még csak nem is sejti. Ez pedig az online csalás. Tavaly idehaza mintegy 10 milliárd forintnyi kárt okoztak azok a kibercsalók, akik ráveszik az embereket, hogy adják meg banki adataikat, számlaszámaikat. Sok gonosztevő banki alkalmazottnak adja ki magát, de tudni kell azt, hangsúlyozta az alezredes, hogy a bank sosem kéri telefonon az adatainkat.

Dr. Tartott Zsolt, a Kiskőrösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője

Fotó: Barta Zsolt

Ha valaki tőlünk esetleg egy online piactéren túl gyorsan és erőszakosan akar vásárolni, akkor ez a körülmény is legyen gyanús. Kérjünk visszahívást az illetőtől és gondolkozzunk el azon, hogy vajon van- e gyanús körülmény a kommunikáció során. A lényeg, hogy legyünk nagyon óvatosak és gyanakvóak.

Arról is szólt a főrendőr, hogy sose töltsünk le olyan programokat, amelyeket „ egyesek” felajánlanak a banki biztonsági rendszerünk védelme érdekében. Ha megtörténik a baj azaz, hogy váratlan számlamozgás történik, azonnal jelenteni kell a bankunknak, illetve a rendőrségnek, hangsúlyozta a főtiszt.

Dr. Tartott Zsolt szólt arról is, hogy továbbra is nagy figyelmet fordítanak az ittas vezetők kiszűrésére az utakon. Idehaza zéró tolerancia van, ami azt jelenti, hogy valaki vagy iszik, vagy pedig vezet. Megemlítette azt is, hogy gyakrabban fogják vizsgálni azt, hogy az autók hátsó ülésén is bekötötték-e az utasok magukat, ugyanis egy nagy sebesség melletti fékezés esetén nem csak a hátsó, de az első utasok is megsérülhetnek.