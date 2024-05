A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2024. március 27-én eljárást indított ismeretlen tettes ellen, aki kifeszítette egy megyeszékhelyi családi ház ajtaját, és egy táskából negyedmillió forintot lopott el. Három nappal később egy másik lakóingatlannak az ablakát törte be valaki; innen több millió forinttal, aranyékszerekkel és egy kerékpárral távozott. A lopási kár tetemes volt mindkét helyen, de részben az adatgyűjtés, részben pedig a nyomkutatás olyan eredményeket hozott, amelyek szinte egyértelművé tették, hogy a bűncselekményeket R. Krisztián kecskeméti lakos követhette el. A férfit városszerte keresték, de elrejtőzött, így ellene elfogatóparancsot adtak ki – írja a police.hu.

Több millió forintot lopott a kecskeméti fiatal férfi

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Egy másik kapitányságnak is meggyűlt a baja a betörésből élő 26 éves férfivel, aki május elején egy kunfehértói kamrából 42 szál szalámit és kolbászt vitt el. Így már a kiskunhalasiak is keresték R. Krisztiánt, akinek a nyomára végül a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói akadtak. A férfit május 23-án hajnalban a kecskeméti bűnügyi osztály munkatársai – a vármegyei és a kiskunfélegyházi nyomozók segítségével – elfogták és őrizetbe vették. Többrendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatását.

Ezzel azonban nem ért véget a fiatalember ellen tartó vizsgálódás. Gyanítható volt, hogy más, hasonló ügy is lehet a rovásán, mivel a tartózkodási helyén tartott kutatás alkalmával tetemes készpénzre, arany ékszerekre, zálogjegyekre akadtak a rendőrök.

Az is kiderült, hogy egy május közepén, szintén Kunfehértón, különösen nagy értékre elkövetett lopás is R. Krisztiánhoz köthető. Az ügyeket a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy eljárás során vizsgálja; várható, hogy a férfit további betörésekkel is meggyanúsítják.