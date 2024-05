2024 áprilisában és májusában több olyan bűncselekmény is történt Kecskeméten, melyek 15 éves elkövetőjét a széles körű nyomozás során beazonosították a helyi rendőrök. A kamasz rövid „pályafutása” alatt három biciklit zsákmányolt, valamint két autót is feltört, amikből különböző érékeket lovasított meg. A fiatal a lopások során szintet lépet, ugyanis a kecskeméti vasútállomás parkolójából egy autót vitt el, amivel egészen Izsákig jutott. Egy út melletti csatornába hajtva otthagyta a kocsit, amit a kiskőrösi egyenruhások meg is találtak. A fiúval szemben lopás miatt indult büntetőeljárás – közölte a rendőrség.

Kecskemétről lopott el egy autót a fiú

Fotó: police.hu