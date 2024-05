A Petőfi utcában tudtunk beszélni az egyik ház tulajdonosával, ahova szintén betörtek. A férfi elmondta, éjszaka járt náluk a betörő, aludtak, semmit sem vettek észre az egészből, másnap reggel az egyik szomszéd szólt nekik, hogy nyitva volt az utcára néző kiskapu. Hozzá is betörtek – mesélte a férfi, aki elmondta részletesen, hogy jutott az elkövető az ingatlanba.

Sorozatos betörések helyszínein vizsgálódtak szerdán egész nap a kiskunhalasi és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos helyszínelői.

Fotó: Pozsgai Ákos

A közeli Petőfi utca egyik családi házába is betörtek ezen az éjszakán, a falubeliek elmondása szerint innen különösen nagy érték tűnt el, ez indokolhatta, hogy a bűnügyi helyszínelésbe bekapcsolódtak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos technikusai is, akik úgy tudjuk, hogy szerdán egész nap nyomokat rögzítettek a halasi kollégáikkal együtt a betörések helyszínein, valamint tanúmeghallgatások folytak.

Huszár Zoltán polgármester hírportálunknak nyilatkozva azt kérte a település lakóitól, hogy akinek bármilyen információja van a betörésekkel kapcsolatban, az haladéktalanul jelezze a rendőrségnek.

Madarász József kunfehértói körzeti megbízott is felhívással fordult a lakossághoz, hogy legyenek különösen körültekintők, zárják be az ingatlanokat, és ha bármilyen szokatlan, gyanús körülményt észlelnek, azonnal hívják a 112-t vagy a 06-20/539-6730-as telefonszámot.