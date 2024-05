Az áldozattal az egyik presszó előtt „botlottak egymásba”, szóba elegyedtek és mivel tetszettek egymásnak megbeszélték, hogy együtt töltik az este további részét. A sértett lakására mentek, majd amikor a férfi elaludt, az asszony megkereste a pénzét és pár holmijával – cipőjével, nadrágjával és arcszeszével – együtt ellopta. A nő több mint félmillió forintot zsákmányolt.

Több bűncselekmény van a rovásán a kecskeméti nőnek

A nyomozók beszerezték a környék kameráinak felvételeit, az egyiken pedig látszódott az akkor még ismeretlen elkövető. A nőt pillanatok alatt azonosítottak, ugyanis több eljárás is volt ellene folyamatban. Az asszony nem tétlenkedett a nyáron: az egyik üzletből táskákat, papucsokat és cipőket lopott, majd ugyanezen a napon az egyik élelmiszerboltban egy táskányi holmit lovasított meg, közel 300 ezer forint értékben. Fény derült arra is, hogy az egyik drogériából parfümöket, egy boltból több ruhát, barkácsáruházból szalagcsiszolót, az egyik lezáratlan kocsiból pedig rádiót, törzskönyvet, forgalmi engedélyt és némi gázolajat lopott. A tolvaj Budapesten és Kiskunfélegyházán is megfordult, illatszereket, élelmiszert és használati eszközt tulajdonított el. A nőt gyanúsítottként hallgatták ki a közel tucatnyi lopás és kifosztás miatt, majd őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását. Ügyében a vizsgálatot a napokban befejezték a nyomozók és megküldték az iratokat az ügyészségnek – tették közzé a police.hu oldalon.