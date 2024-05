A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű három férfi 2023 tavaszán, két hónap leforgása alatt feltört három kiskőrösi pincét, egy soltvadkerti és egy kiskőrösi tanyát, illetve betörtek egy solti telephelyre is. A banda a lopások helyszínére mindig gépjárművel érkezett, amelyet a legfiatalabb elkövető vezetett. Annak érdekében, hogy minél több dolgot magukkal tudjanak vinni, az autóhoz egy utánfutót is kapcsoltak. A vádlottak a feltört ingatlanokból többnyire szerszámokat, bútorokat, különböző konyhai és kerti gépeket vittek magukkal, de zsákmányoltak élelmiszereket és gázolajat is – közölte a Bács-Kiskun-Vármegyei Főügyészség.

Egy pincét is feltörtek a betörők

Fotó: Bács-Kiskun-Vármegyei Főügyészség

A banda tagjai a hat helyszínről összesen közel két és fél millió forint értékű ingóságot zsákmányoltak.

A banda egyik tagja önállóan is lopott a solti telephelyről, illetve társai nélkül két további lopást is elkövetett. Egy solti termőföldről és egy iszáki gyümölcsösből összesen három akkumulátort és közel 300 liter gázolajat vitt el.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő vádlottakat 6 rendbeli lopás bűntettével és egy rendbeli lopás vétségével, míg az önállósodó társat további 2 rendbeli lopás vétségével is vádolja és ezért velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.