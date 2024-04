A vádirat szerint az ügyvédként dolgozó férfi a vádlott édesanyjának sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőügyben védőként járt el. A nő 2022 januárjától azért kereste rendszeresen a sértettet – annak akarata ellenére –, hogy az eljárás állásáról, illetve a védence által okozott kár megtérítéséről tájékoztassa.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az ügyvéd védence az okozott kárt 2022 novemberében megtérítette, ennek ellenére a vádlott továbbra is hívta és továbbra is üzenetekkel bombázta a sértettet. A nő a hívásokra és az sms küldésekre három telefonszámot is használt. Egy év leforgása alatt összesen 1573 alkalommal hívta fel az ügyvédet és összesen 769 sms üzenetet küldött – írja az ügyészség.

Az ügyészség a nőt zaklatás vétségével vádolja és ezért vele szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.