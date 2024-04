A délelőtti különleges tanítási órák célja elsősorban a tájékoztatás, és az ismeretterjesztés volt. Az esemény keretein belül az Egészségfejlesztési Iroda Kecskemét prevenciós előadásán vehetett részt a környék iskoláiból 9 felsős osztály. A fiatalok érdekes és hasznos előadásokat követően (Elf-Bar, snüssz témakörben prevenciós foglalkozás) interaktív feladatokon vehettek részt. Kipróbálhatták többek között azokat a “varázsszemüvegeket” melyek segítségével úgy láttak, mint az alkohol vagy kábítószer befolyása alatt állók. Nem kis kihívást okozott számukra szlalomozni az akadálypályán, és sokan meglepődtek azon is, hogy ezek a szerek ilyen mértékben képesek megmásítani az ítélőképességet. Ezenkívül különböző közlekedési táblákkal is megismerkedhettek egy kockajáték segítségével, sőt még egy rendőrautóba is beülhettek az érdeklődő diákok.

Jól szórakoztak a gyerekek a rendőrsé bemutatóján

Fotó: Orosz Fanni

A rendhagyó tanítási nap fénypontja pedig egyértelműen a Szarvas téri kutyás bemutató volt, ahol a különleges kiképzésben részesült négylábúak bemutatták drogkereső képességeiket. A rendőrség kutyái egytől-egyig speciális kiképzésen vesznek részt, ezért a vezényszavak és a különböző jelzések megkülönböztetése sem okoz gondot számukra. A rendőrség munkatársai egy erőszakos, üldözéses esetet is szimuláltak a téren, ahol a “bűnözőnek” esélye sem volt menekülésre.