A most leleplezett bűncselekményekről hétfőn tartottak sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányságon, ahol Balog Gábor, a KR NNI nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője elmondta, hogy a Készenléti Rendőrség szegedi regionális osztálya indított büntetőeljárást egy kiskunhalasi férfi, valamint egy szegedi nő és élettársa ellen. Mint elhangzott: a nyomozás során megállapították, hogy a pár kimondottan a kereskedés céljaira bérelt egy harmadik emeleti lakást Szegeden, a vevőket itt fogadták.

A széfekben összesen 77 tétel arany ékszer (gyűrűk, karkötők, nyakláncok), valamint több mint 40 millió forintot találtak

Fotó: police.hu

A kábítószer beszerzését a férfi, N. Sándor intézte, aki egy halasi lakossal, R. Norberttel állt kapcsolatban, utóbbi felsőbb kapcsolata K. Csaba volt. Kiderült, hogy K. Csaba ellen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is eljárást folytat, ezért szorosabbra fűzték az együttműködést velük – számolt be a KR NNI főosztályvezetője.

Megtudták, hogy az adásvételek rendszeresen egy kecskeméti bevásárlóközpont parkolójában történtek.

A következő alkalom idén március 20-én volt, aznap közös akcióban, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együtt és a TEK bevonásával rajtaütöttek a gyanúsítottakon. A helyszínen elfogták K. Csabát és R. Norbertet, és megtalálták az adásvétel tárgyát képező 540 gramm kábítószert, valamint annak ellenértékét, 700 ezer forint készpénzt is.

K. Csaba és R. Norbert elfogásával egy időben őrizetbe vették a szegedi terjesztő párost is. A pár 2023 májusától az elfogásáig naponta 70-240 ezer forint értékben értékesített „kristályként” ismert új pszichoaktív szert, a grammját 5000 és 7500 forintért. A vizsgálat megállapította továbbá, hogy R. Norbert 2023 májusától 41 kilogramm, azaz 725 adag pszichoaktív szert adott el. – A gyanúsítottak letartóztatását időközben elrendelte a Szegedi Járásbíróság – tette hozzá Balog Gábor.

Az elfogásokról a police.hu oldalon is beszámolt Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint közölték: tavaly ősszel hét helyszínen 9 drogterjesztőt fogtak el, több százmilliós vagyon visszaszerzésére intézkedtek és 10 kilónál is több új pszichoaktív anyagot foglaltak le. Az akkor elfogott, és azóta is letartóztatásban lévő M. Sándor és L. Endre voltak a beszállítói a viszonteladóként ténykedő K. Csabának és N. Brigittának.

A 40 éves K. Csaba és 35 éves élettársa – a gyanú szerint – egy ideje már kristállyal kereskedett. Egy fővárosi telephelyre hetente szervezett találkáikon – szerezték be aktuális, alkalmanként akár több kilónyi, továbbértékesítésre szánt adagjukat. Ica, Ilona, poros, füst, kő, orros – ilyen és hasonló kódnevekkel illette eladó és vevő az épp aktuális drogszállítmányt, amit aztán ismerősökből, barátokból álló, nem elsősorban fogyasztóként, hanem dílerként jelentkező vevőkörüknek árulták.

A gyanúsítottak elfogása, az illegális szer forgalomból kivonása mellett vagyonvisszaszerzésről is intézkedtek. Három, az élettársakhoz köthető bérelt széfet nyittattak ki, amelyekben bankjegykötegeket és ékszereket találtak. A széfekben összesen 77 tétel arany ékszer (gyűrűk, karkötők, nyakláncok), valamint több mint 40 millió forintot találtak. Az élettársak a bűnös bevételük nagyságát és az abból származó befektetéseiket igyekeztek minden módon titkolni: több tízmilliós ingatlanjukat, nagy értékű autóikat családtagok nevére íratták.