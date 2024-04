Elsőként a mélykúti egységek érkeztek a helyszínre, ahol ekkor már teljes terjedelmében égett a száz négyzetméteres épület. Az oltási munkálatokat segítették a jánoshalmi és kiskunhalasi tűzoltók is. Az oltásról felvételt is készítettek a jánoshalmi tűzoltók, jól látható, hogy lángok a tetőszerkezetet is elérték.

Egy vízsugáral eloltották a lángokat tűzoltók

Fotó: Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint az egységek három vízsugárral oltották el a tüzet. Az ingatlanban senki nem lakott, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.