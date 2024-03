A rendőrök az otthonának átkutatásakor bruttó 67,75 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, bruttó 75,13 gramm metamfetamin tartalmú fehér masszát, ópiumpipát, digitális mérleget, kis tasakokat és megközelítőleg másfél millió forintnyi pénzt találtak és foglaltak le.

Forrás: police.hu

A hónapokig tartó nyomozás alatt a vevői kört is felderítették. Összesen hét embert hallgattak ki kábítószer birtoklásáért, ők a gyanú szerint mind a tiszakécskei dílertől vásároltak. Egyikük ráadásul épp a lakásából jött ki, amikor lecsaptak a rendőrök. A kábítószer-kereskedő jelenleg is letartóztatásban van, az ellene indult nyomozást a napokban fejezték be, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek – számolt be a vármegye rendőrsége a police.hu oldalon.