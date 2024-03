Vezetőszáron hozták rabtartói a kecskeméti dohányboltot fegyverrel kirabló fiatal férfit, F. Györgyöt a tárgyalására.

Dohánybolti rablás tárgyalás

Fotó: Horváth Péter

Fegyverrel rabolta ki a dohányboltot

Mint arról mi is beszámoltunk, a 24 éves sásdi vádlott 2022. március 16-án, délben az arcát sállal eltakarva bement egy kecskeméti dohányboltba. Ott egy szekrénytáras pisztolynak látszó tárgyat szegezett az eladóra, miközben közölte vele, hogy „Ugye már tudod, mi fog következni?”. A férfi ezután felszólította a nőt, hogy a napi bevételből a papírpénzt tegye bele egy zacskóba. A pisztolyt valódinak vélő, megrettent eladó a pénztárgépből 250 ezer forintot pakolt egy zacskóba és odaadta a rablónak.

A férfi ezután be akarta zárni az alkalmazottat a hátsó helyiségbe, ám miután kiderült, hogy az nem zárható, követelte az üzlet kulcsát. Távozáskor az eladó mobilját is magával vitte, amelyet utóbb a Bács-Kiskun vármegyei nyomozók egy közeli épület ablakpárkányán megtalálták és visszaadták az eladónak. A férfi az eset után megszökött, és európai elfogatóparancs alapján fogták el Németországban. Az ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben fegyházbüntetést indítványozott. Az már a nyomozás során derült ki, hogy a magát mindvégig ártatlannak valló férfi egy elterelő történetbe ágyazta magát az elkövetést, ahogy az ügyész vádbeszédében is kifejtette.

Egy kesztyű buktatta le a rablót

Elhangzott, hogy az ügyész álláspontja szerint az akkor már más ügy miatt körözés alatt álló F. György kitervelte, hogy Kecskemétre utazik rabolni a katymári albérletéből. A rabló sállal takarta el arcát és fejére kapucnit húzott, de tekintetét nem tudta elrejteni. Éppen ezért nagy súllyal eset latba a dohánybolt alkalmazottjának tanúvallomása. A nő felismerte a vádlott tekintetét, és hangja hallatán sírni kezdett. Az ügyész szerint az elkövetéskor nem került sokkos állapotba az eladónő, így jól megfigyelte a támadót.

Az ügyész kifejtette, hogy kevés nyom volt a helyszínen, de a kamerafelvételen látszott az elkövető nem átlagos, fekete, sárga csíkos munkavédelmi kesztyűje. A forró nyomon induló rendőrség ugyanilyen kesztyűt talált az elkövető feltételezett menekülési útján, a Matkói úti síneknél. Az igazságügyi genetikus a kesztyűn F. György DNS-ét azonosította. A kesztyűnek kizárólagos hazai forgalmazója egy Halasi úti cég, melynek eladója azt vallotta, hogy röviddel a rablás előtt adott el a vádlotthoz hasonlító férfinak belőle. Egyébként abban a hónapban egész addig csak ő vásárolt ilyen kesztyűt a két hónappal azelőtt nyitott boltban. A bolt kamerafelvételén ugyanolyan ruházatban látszik a vásárló, mint az elkövető.

A kamerafelvételek is árulkodóak

Az ügyész elmondta, hogy ugyan az elkövetés idején közel 500 térfigyelő kamera működött Kecskeméten, az elkövető eltűnt a kameraképről. 15 napos elemző munka során feltárták azonban, hogy a vádlott mégis látható a kamerafelvételeken, csak átöltözött az elkövetés után, kétszer is. A felvételeket elemző szakértő 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és tanúvallomásában állította, hogy a másik ruhában lévő férfi ugyanaz, aki a dohányboltban rabolt. Ezt a ruházati elemei, a testalkati jellemzői és mozgása alapján állapította meg. A vádlott később elismerte, hogy átöltözött, de állítása szerint azért, mert a Halasi úton lévő bútorbolt előtt egy tortillát fogyasztott, amivel leette a ruháját, ezért elment a Matkói útra átöltözni. Arra a kérdésre, hogy miért nem a bútor áruház mosdójában öltözött át, és miért cserélte le teljes ruházatát, nem adott logikus választ.

Eltervezte a bűntényt, és próbálta eltüntetni a nyomokat

Az ügyész kiemelte a férfi higgadt és tervező voltát, aki történetet gyártott a városnézésről, vásárolgatásról, hogy elterelje a gyanút magáról. A rablás után közvetlenül az Arany János utcai fodrászatba is beült hajat vágatni és megigazíttatta a szakállát. A fodrász tanúvallomásában azt hangsúlyozta, hogy nem a vádlott rabolhatott, mert annyira nyugodt volt a fodrászszékben. Az ügyész szerint viszont magatartása adekvát a rablás során tanúsított viselkedéssel. Az eladó ugyanis szintén az elkövető higgadtságáról, természetes viselkedéséről számolt be, aki nem izzadt, nem dadogott, látszott, hogy nem először csinál ilyet.

A vádlottat korábban több alkalommal is elítélték rablásért, eddig hétszer volt büntetve. Az ügyész felhívta a figyelmet a vádlott vallomásaiban található ellentmondásokra, és arra, hogy az első kihallgatáskor nem tett vallomást. Ez azért különös, mert egy ártatlan ember azonnal mentegetné magát a gyanúsítás alól. Ezenkívül telefonja cellaadatai is világosan megmutatták mozgását, ami a váddal egyező. Az ügyész súlyosító körülményként emelte ki a vádlott többszörösen büntetett előéletét, azt, hogy tettét felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el, és bűnöző életmódját.

A védelem a gyenge másodlagos bizonyítékokat hangsúlyozta

Az ügyvéd védőbeszédében kiemelte, hogy védence elhagyta a kesztyűt, amit más − a valódi elkövető − megtalálhatott. Arról is beszélt, hogy az ország lakosságának 88 százaléka barna szemű, és az eladónő egyébként sem volt olyan állapotban, és fotografikus memóriával sem rendelkezik ahhoz, hogy néhány részlet alapján azonosítani tudja az elkövetőt. Megemlítette, hogy szerinte a térfigyelő kamera felvételeit elemző szakértő rendőri múltja miatt elfogult volt a látottak értékelésekor, és kifogásolta a kamerafelvételek minőségét, melyek nem alkalmasak az elkövető azonosítására.

A vádlott az utolsó szó jogán meglepően összeszedett, logikus és terjedelmes védekezést olvasott fel, ugyanazokat a pontokat kihangsúlyozva, mint ügyvédje.

Súlyos ítélet született

Dr. Kovács-Pálvölgyi Tímea bírónő a váddal egyező tényállás alapján hozta meg ítéletét: 8 év fegyházbüntetés és 8 év közügyektől eltiltás volt a verdikt. Emellett 250 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el a kár megtérítésére, illetve az 5,5 millió forintos nyomozati költség megfizetését. A tanácselnök indoklásában kiemelte, hogy enyhítő körülmény nem volt az ügyben, súlyosbító körülményként értékelte, hogy 3 felfüggesztett büntetés hatálya alatt követte el F. György a cselekményt. Arra is kitért a bírónő, hogy a fegyveres rablás 5 és 10 év közötti büntetéssel sújtható, melynek középértéke 7 év 6 hónap, de csak súlyosabb büntetéssel érhető el a valódi cél, az elrettentő erő.

Az ügyész elfogadta az ítéletet, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon, a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik. A tárgyalást a vádlott letartóztatásban várja.