A rendőrség rendelkezésre álló adatai szerint két férfi március 9-én hajnalban az egyik kiskunfélegyházi bárban bántalmazott egy férfit, aki súlyosan megsérült. A vármegye rendőrsége fotót és egy videót is közzétett a közösségi oldalán a feltételezett tettesekről. A rendőrség kérése: aki a képen/videón látható személyeket felismeri, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon. A bejelentés megtehető a telefontanú 06-80/555-111 zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívó számon is. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon személyesen is lehet bejelentést tenni az esettel összefüggésben.

Két férfit keres a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság

Fotó: police.hu