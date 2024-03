Papírlapon árulták a sztorit

A tanúvallomást követően a másodrendű vádlott védője szólt, és kifejtette, amit már előző beszámolónkban is írtunk: egy bizonyos N. György 1,5 és 10 millió forint összegért árulta azt a papírlapot, amin állítása szerint az ominózus este valódi eseményei szerepelnek. Ez a papír N. György szándékai szerint vádalku tárgyát is képezte volna. A védő emlékeztetett, hogy a szegedi, a szombathelyi és a váci börtönöket is megjárt férfi cellatársa volt D. Csaba koronatanú, aki így megismerhette a papíron szereplő információkat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ízig-vérig bűnözők tettek vallomást az ügyben, így az életszerűség és a szavahihetőség kérdéses. Ennek alapján kérte N. György tanúkénti meghallgatását.