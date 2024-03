– A jelenlegi fiatalok gondolkodása más, mint a korábbi nemzedékek gondolkodása. Épp ezért a rendőrségnek is nagyon sok mindenben meg kell és meg kellett újulnia az elmúlt időszakban. Ezek a roadshow-k is azt a célt szolgálják, hogy egy kicsit testközelbe tudjuk hozni a fiataloknak a rendőri munkának a szépségeit, a feladatrendszerét, a fiatalok pedig nagyon érdeklődőek. Ami érdekessége a rendezvénynek, hogy nemcsak serleget és oklevelet kapnak a versenyben résztvevő fiatalok, hanem egy jutalomkiránduláson is részt vehetnek egy általuk választott rendőri szervnél. Így járhatnak a repülőtéri igazgatóságon, a Teve utcai rendőrpalotában, de jöhetnek hozzánk a rendőrképző akadémiára is. Ezzel a tanulmányi kirándulással is szeretnénk segíteni, hogy jobban megismerjék a rendőri hivatást – fejtette ki a rendőr ezredes.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu YouTube-csatornáján is.