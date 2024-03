Senkinek sem kellett a papírlapra írt történet

Arról is beszélt, hogy később cellatársa volt D. Csaba, az ügy koronatanúja – aki azt állítja, hogy éppen betört a vasút melletti épületbe, és látta, amikor a kidobók G. János a sínekre húzták –, és egy bizonyos N. György, aki egy lapot mutatott neki, melyen leírta mi történt aznap éjszaka. A lapon szereplő eseménysor lényegében a vádirattal megegyezik. Ezt a papírt N. György másfél millió forintért árulta a börtönből 2001 körül, sőt volt, amikor 10 millióra emelkedett az ára, és bizonyos bűnözői körök is érdeklődést mutattak iránta. Ehhez letétbe kellett volna helyeznie a vásárlónak a pénzt egy megjelölt ügyvédnél. Végül azonban nem sikerült üzletet kötnie.

Védői kérdésre elmondta a tanú, hogy D. Csaba is ismerte az abban foglaltakat, és sokat beszéltek az ügyről később, a börtönben. Arról is szó volt, hogy D. Csaba és N. György vádalkuval is próbálkozik, de a nyomozók végül enélkül húzták ki belőlük az információt.

A másodrendű vádlott védője elmondta: jelenleg azon dolgozik, hogy törvényes eszközökkel megszerezze az említett lapot, és hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen N. György tanúkénti meghallgatása.

A bántalmazás leírása nem felel meg a valóságnak

N. Tamás elsőrendű vádlott észrevételezte, hogy nem felel meg a valóságnak a bántalmazás leírása, mert az orvosszakértő nem állapított meg abból származó sérüléseket az arcon. Azt is mondta, hogy az ügyben közel 100 tanút hallgattak meg, és mindegyikük azt állította, hogy nem volt náluk vipera. Az elsőrendű vádlott arról is beszélt, hogy a lappal üzletelő N. György haragosa, aki korábban elgázolta őt autóval.