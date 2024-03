Húsvét közeledtével arra is figyelmeztettek, „Soha ne üljön ittasan gépi meghajtású jármű volánja mögé, valamint olyan járműbe sem, melyet láthatóan ittas személy vezet! Ne engedje meg családtagjának, rokonának, barátjának, ismerősének sem, hogy ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezessen!” – írja a police.hu.

Senki se üljön ittasan a volán mögé!

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mint írták: az alkohol már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki, melyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. A szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, s a mentalitásban is kedvezőtlen változások történnek. Ezek a hatások függetlenek attól, hogy autósról vagy kerékpárosról van szó. Azok a kerékpárosok, aki alkoholos befolyásoltság alatt ülnek kétkerekűre, fokozott baleseti kockázatot jelentenek a közlekedés többi résztvevője számára, és nem csupán a saját, hanem mások életét, testi épségét is veszélyeztetik.