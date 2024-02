Kecskeméti és kiskunhalasi önkéntesek is segítettek Törökországban

Mint arról mi is beszámoltunk, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csapatának tagjaiként érkeztek a földrengés sújtotta területre a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület és az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei. Arra azonban, ami a katasztrófa sújtotta területen fogadta az önkénteseket nem lehetett felkészülni.

− Nappal jó az idő, de az éjszakák hidegek, ami nem könnyíti az amúgy sem egyszerű helyzetet és az utórengések is nagy nehézséget okoznak a mentésben. A romok látványa pedig leírhatatlan − fogalmazott a Hírös Rescue Team vezetője, Trencsényi Péter a baon.hu-nak adott interjújában.

Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Két kiskunhalasi kötődésű tűzoltó is a földrengés helyszínére utazott segíteni. Égető Szilárd tűzoltó főhadnagy, a budapesti mentőszervezet kötelékében indult Törökországba, míg Süli Csaba tűzoltó százados, a Hunor mentőszervezet ötvenöt fős kontingensének tagjaként, hogy részt vegyenek a törökországi földrengés helyszínén a sérültek és az áldozatok felkutatásában és mentésében.

Egy 17 éves lány életét is megmentették

Mint arról mi is írtunk, a Budapesti Mentőszervezet csapatának tagjai, köztük a kiskunhalasi Égető Szilárd a török csapatokkal közösen, élve emeltek ki egy 17 éves lányt a romok alól. A sérültet mintegy nyolc méter hosszú alagúton keresztül lehetett megközelíteni, ellátása már a romon belül megkezdődött.

„A pokol legmélyebb bugyrába jutottunk”

Arról, hogy lelkileg is milyen megterhelő volt ilyen súlyos földrengés sújtotta környezetben túlélők után kutatni, Riczu Norbert, a Hírös Rescue Team tagja is részletesen mesélt nekünk. – Sejtettük, hogy hová megyünk, ám a szemünk elé táruló látvány minden képzeletünket felülmúlta. A helikopter ablakából kitekintve egy hatalmas romhalmazt láttunk a néhány napja még nyüzsgő nagyvárosból, ami mintegy félmillió embernek adott otthon. A látvány valamennyi érzékszervünket próbára tette. Fel kellett ocsúdnunk a kezdeti sokkból, mielőtt kimentünk a terepre. A pokol legmélyebb bugyrába jutottunk − fogalmazott Riczu Norbert.

Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Az igazi hős, a négy kutya volt

Az önkéntes segítők munkáját mentő-személyfelkutató, valamint rom- és területkutatásra kiképzett kutyák is segítették, akik párban dolgoztak, egy nagytestű és egy kistestű felosztásban. A Hírös Rescue Team Mogyi nevű mentőkutyája is több emberélet megmentésében is segédkezett. Nem véletlen, hogy a háromnapos kint tartózkodásuk után hazatérve, a repülőtéren a kutyákat is hatalmas tisztelet és szeretet fogadta.

Fotó: Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület

Öt ember köszönhet életét a kecskeméti önkénteseknek

A segítők az elutazásuk előtti utolsó pillanatig dolgoztak, három élő embert találtak a romok alatt. − Mind a négy kutya ugyanott jelzett, ami azt jelentette, hogy feltehetően élő személyt találtak. Ezután hangszonárokkal és egyéb technikai eszközökkel pontosítottak a koreai mentők közreműködésével, majd nagyon gyorsan el kellett hagyniuk a helyszínt, de meghagyták azt, hogy miként dolgozzanak tovább az ottmaradók. Már itthon kapták a hírt, hogy az egész napos bontást követően élve találtak két embert arról a helyről. Így összesen öt ember megmenekülése fűződik a kecskemétiek nevéhez − emlékezett vissza Trencsényi Péter.

Ma is gondolkodás nélkül mennének segíteni

Az Egy csepp tűzoltó-egyesület közösségi oldalán emlékezett a tavalyi tragédiára.

– Egy évvel ezelőtt nem is gondoltuk, hogy lesz egy esemény ami gyökeresen megváltoztatja az életünket. De ha ma is csörögne a telefon azonnal indulnánk újra! – írta pénteki bejegyzésében az Egy csepp tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A kecskeméti egyesület csütörtökön arról is beszámolt, hogy Gülsen Karanis török nagykövet asszony fogadta a magyar mentőcsapatokat a törökországi földrengés egyéves évfordulója alkalmából a Yunus Emre Enstitüsu Budapesti Török Kulturális Központ Mátyás termében.