A halasi rendőrök úgy sejtették, hogy az esetek összefüggnek, és egyvalaki felelős az elkövetésükért. A beszerzett bizonyítékok igazolták a gyanújukat, és azt mutatták, hogy egy 27 éves férfi a tolvaj, akit február 6-án gyanúsítottként hallgattak ki. A lopásokat elismerte, és részletesen beszámolt azokról.

Forrás: Police.hu

A történet azonban folytatódott: pár nappal később érkezett hír az egyenruhásokhoz, hogy valaki bement egy ingatlanba, ahonnan telefonokat vitt el, és még a sértett kocsijának indítókulcsát is megtalálta, amiből pénzt vett magához. A rendőrök fülest kaptak arról, hogy ezt is ugyanaz a férfi követhette el. Február 12-én bukkantak a nyomára egy másik ügy nyomozása közben. Ekkor ismét előállították és kihallgatták a férfit, akiről kiderült, hogy olyan bűncselekményeket is elkövetett, melyekről addig nem tudtak. A lakásán végzett kutatások során megtalálták a zsákmányolt holmik egy részét. Volt olyan sértett, aki még azelőtt visszakapta az értékét, hogy feltűnt volna neki a lopás. Az elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – közölte a vármegye rendőrsége.