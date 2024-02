Rezet akartak eladni neki több százezer forintért, azonban visszautasításba ütköztek. Ekkor az idegen kést rántott, a férfi nyakához szorította, majd követelte, hogy kísérje a lakásába és adjon neki 100 ezer forintot.

A trió női tagja is bement velük az ingatlanba, az áldozat barátja pedig a kocsiban maradt. A lakásban a sértett el tudott menekülni támadói elől, bezárkózott az egyik szobába. Ám otthon volt a lakótársa, egy nő és annak a gyermeke is. A rabló ezután az asszonyt szemelte ki, kényszerítette a házban lévő telefonok átadására, közben egyszer meg is ütötte. A férfi nem tudta tovább hallgatni, hogy bántják a lakótársát, ezért kijött rejtekhelyéről, hogy teljesítse az elkövetők követelését. Eközben megjelent az áldozatok főbérlője, aki kirakta a lakásból a két betolakodót. A rablók végül két telefonnal és egy hangszóróval távoztak a helyszínről.

A kecskeméti rendőrök nyomozócsoportot állítottak fel a trió tagjainak mielőbbi elfogása érdekében. Egy 35 éves asszonyt és 61 éves párját január 30-án fogták el, egy 52 éves férfinek pedig másnap bukkantak a nyomára a rendőrök. Mindhármukat őrizetbe vették a kihallgatásukat követően és a banda két tagjának a letartóztatását is kezdeményezték – közölte a vármegye rendőrsége.