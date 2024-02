A közigazgatásilag Szakmárhoz tartozó Felsőerekre a riasztást követően azonnal, szinte egy időben Kalocsáról és Kiskőrösről indultak a tűzoltók. A helyszínre mintegy 20-25 perc múlva érkező egységek gyorsan lokalizálták a tüzet, amely akkora már a mintegy 200 négyzetméter alapterületű épületet teljes terjedelmében veszélyeztette.

– Én és a feleségem, valamint a kigyulladt ház tulajdonosa is azon betelepülők közé tartozunk, akiket megfogott Felsőerek természet közeli fekvése, hiszen a mintegy száz lelket számláló település a Kiskunsági Nemzeti Park ölelésében fekszik. A kárt szenvedett épületet jó néhány éve egy a fővárosból ideköltözött, a vidéki jó levegőre, nyugalomra vágyó jogász és a felesége vásárolta meg. Az utca végén lévő, így a Nemzeti Park területével közvetlenül határos házat mintegy öt éve kívül-belül felújították. Sajnálatos módon a család férfi tagja elhunyt, az özvegy pedig a Kanári-szigeteken élő lányához költözött. Ám előtt a biztonsági kamerákkal is védett házat egy helyi család felügyeletére bízta. Az épület állagmegóvása érdekében a csak pár fokos belső hőmérsékletet ők próbálták kicsit feljebb tornászni hétfőn úgy, hogy a fűtésre is használt kemencébe begyújtottak. Úgy tudom, ezt követően a házból eltávoztak. Azt aligha gondolhatta bárki - ami egyelőre nem tényszerű, de a látottak alapján a valószínűsége mégis nagy – , hogy a kemence kéményébe, a felújításnál persze jóval korábban, egy gerendát beépítettek, ami aztán lángra kapott. Ennek következtében a mintegy 80 négyzetméteres épületrészben a kor színvonalán álló nappali, az ugyancsak korszerű konyha és fürdőszoba szinte teljesen kiégett – mondta el kedden a helyszínen Szalai Tibor. A szomszéd azt is hozzátette: az igényes felújításból adódóan a bekövetkezett kár ugyan tetemes, de szerencsére a tulajdonosának volt biztosítása.