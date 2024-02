Mint a rendőrség közölte: a nyomozást még 2022-ben kezdték meg a férfival szemben a kecskeméti rendőrök, ekkor fehér porral szennyezett nejlontasakok és szívószálcsonkok voltak nála. Később kiderült, hogy 2021 nyarától több mint 550 alkalommal adott el kristályt a lakásán. Az egyenruhások elfogták és őrizetbe vették a dílert új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt, tavaly május 30-án.

A bíróság pedig elrendelte a bűnügyi felügyeletét, eszerint nem hagyhatta el az otthonát hetente két nap kivételével, akkor is csak meghatározott órákban. A férfi viszont fittyet hányt a szabályokra, és megszegte a bűnügyi felügyeletet. Az utcán igazoltatták a járőrök február 5-én délután, amikor a lakásán kellett volna lennie. Ráadásként bruttó 0,3 gramm droggyanús anyagot is találtak nála, és azt is bevallotta, hogy fogyasztott az illegális szerből. A férfit ismét előállították, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.