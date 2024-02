A Hunyadi János szobor, a városrész névadójának emlékműve meghatározó szerepet tölt be a hunyadivárosiak életében. Az alkotást Kiss István Munkácsy és Kossuth-díjas Érdemes Művész álmodta meg. A bronzszobor 1985-től állít emléket Hunyadi Jánosnak Kecskeméten.

Ellopták a Hunyadi János szobor szekérkerekét

Fotó: Lizik-Varga Katalin

Kevesen tudják, de a szoboravatást heves társadalmi vita előzte meg és csak a helyiek kiállásának köszönhető, hogy ezt a monumentális műalkotást a Hunyadivárosban építették meg. A szobrot ugyanis majdnem a kecskeméti centrumhoz közelebb fekvő Béke téren állították fel. A hunyadivárosiak azonban ezt nem hagyták szó nélkül, és mindent megtettek azért, hogy a városrész névadójának a szobrát a mai Hunyadi János téren helyezzék el.

Néhány hete a környéken lakók figyeltek fel arra, hogy a szoborhoz tartozó elemek közül hiányzik az egyik. Pászti András hunyadivárosi képviselő elmondta, hogy amikor a tudomására jutott a szekérkerék hiánya, először a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársaihoz fordult, ugyanis azt hitte, hogy karbantartás miatt vitték el a szakemberek. Amint kiderült, hogy nem ez a helyzet, azonnal a rendőrséghez fordult. Mint mondta, a rézzel bevont nagyméretű betonelem önmagában szinte értéktelen, ugyanakkor eszmei értéke igenis jelentős. Ezért a jövőben szeretné elérni a Hunyadi János tér erőteljesebb megvilágítását, valamit szerinte érdemes lenne a kamerák kihelyezésén is elgondolkodni. Nagy feladat a hiányzó elem pótlása is – mondta, majd hozzátette, hogy erre is igyekeznek minél előbb megoldást találni.

A rendőrség már nyomoz az ügyben

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük a rendőrséget is. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hírportálunkat arról tájékoztatta, hogy a történtekkel kapcsolatban a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozás van folyamatban. A nyomozás érdekeire tekintettel azonban egyéb információt nem osztottak meg velünk.

Polgárőröket toboroznak

Pászti András arról is tájékoztatta a baon.hu-t, hogy a Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület tagjai csatlakozni fognak a Kecskeméti Polgárőr Egyesülethez. Hangsúlyozta, hogy választókerületének tanácsadó testülete felhívással fordul a Hunyadivárosban élők felé, és kéri, hogy aki a jövőben - a városrész közbiztonsági helyzetének javítása érdekében - polgárőri szolgálatot tud vállalni, tagfelvételi szándékát jelezze a Kecskeméti Polgárőr Egyesület felé. A részvételi szándék a Kecskeméti Polgárőrség Facebook oldalán és a [email protected] e-mail címen, valamint az egyesület elnöke, Novák Zoltán 76/492-673 telefonszámán jelezhető.