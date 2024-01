Két tanút hallgattak meg a kecskeméti Silver-ügy pénteki tárgyalási napján a Kecskeméti Törvényszéken. Mint az előző tárgyaláson, pénteken is a koronatanú szavahihetőségének kérdése állt a középpontban. Az első tanú annak az üzletnek a tulajdonosa volt, ahová az ügy koronatanúja állítása szerint akkor tört be éppen, amikor a 24 éves G. Jánost a kidobók a sínekre vonszolták. Az üzlettulajdonos tanú elmondta, hogy háromszor törtek be a sínek melletti házban kialakított üzletébe, és egy betörési kísérlet is volt. Az első alkalommal – ahogy a tanú feleségének előző alkalommal tett vallomásában is szerepel –, a tetőtéren át hatoltak be a betörők, a sínek felőli oldalon található emeleti ablakon keresztül. Ezután lementek a földszintre, és felvágták a széfet, amiből pénzt vittek el.

Arra a kérdésre, hogy hogyan emlékszik, az esetet követő hétfőn látta-e a helyszínen a mécseseket, azt válaszolta, hogy hétfőn láthatta azokat, de hogy azon hétvégét követő hétfőn, nem tudja biztosan kijelenteni, mert csaknem 24 éve történt az eset. Azt vallotta, ahogy akkoriban egészségügyi problémái is voltak, amire gyógyszert szedett, ezért nem biztos, hogy mindenre emlékszik, és több dolog elmosódott számára.

A kidobók főnökének üzlettársát is kikérdezték

A következő, négyes számú tanú a kidobók főnökének, J. Istvánnak korábbi barátja és üzlettársa volt.

Bírói kérdésre elmondta, hogy 2001 óta ismeri J. Istvánt és az elsőrendű vádlott N. Tamást. Később J. Istvánnal közös üzletbe is kezdtek egy autókereskedés formájában. A tanú elmondta, hogy bevonulása után, 2015-ben a solti börtönben egy férfi, a jelenlegi koronatanú azt állította épp betört a helyszínen, amikor a vonatgázolás történt.

Azt mondta, hogy J. István embereit látta, egy nagydarab kopaszt, egy kisebb darab kopaszt és egy alacsonyabb copfost – de nem tudta a nevüket – , ahogy a sínek felé vonszolt valakit. Hozzátette, hogy a koronatanú a fényképek alapján sem az első-, sem a másodrendű vádlottat nem tudta azonosítani. Elmondta, hogy a koronatanút soha nem vette komolyan, és azt is mondta: biztos benne, hogy ő csak hallotta ezeket a dolgokat. Szerinte 2019-ben vádalku keretében úgy adta el a hatóság felé a történetet, mintha J. István rendelte volna meg G. János megölését. De nem volt semmi, amiért J. Istvánt és a tanút elvihette volna a Nemzeti Nyomozó Iroda, ekkor jött az orgazdaság ügye, amiért bevitték. Bent aztán csak a Silver-ügyről kérdezték őket. Ott J. István a kelleténél többet beszélt egy bizonyos ügyről, és előzetesbe tettek miatta néhány embert – fogalmazott a tanú.

Ügyészi kérdésre ismét elmondta, hogy csak hallomásból tud a vonatgázolásról. A védő kérdésére, miszerint mit szólt ahhoz, mikor a koronatanú elmesélte történetét, a tanú azt válaszolta, hogy sokat volt együtt J. Istvánnal és N. Tamással, de sohasem került szóba a Silver-eset.

– Nem védek senkit, de vicc, amit a Csaba csinált, nem is volt a diszkóban, a rendőrség mondta neki mit mondjon.

Az ügyészség intézte, hogy ezek az emberek mit mondjanak – jelentette ki a tanú, hozzátéve, hogy a börtönben sokan nem szerették J. Istvánt és felépítettek egy történetet.

Tavasszal ítélet születhet a Silver-ügyben

A tanú arról is beszélt, hogy akkoriban fiatalok voltak, és volt egyfajta múltjuk. – Én a fél országot becsaptam, ez volt a szakmám, ilyen ember vagyok. Tamás ha kellett odatette magát: kézzel lábbal, vassal, pisztollyal az mindegy, de csak önvédelemből. Ez egy veszélyes szakma. Magában nem kötekedős, ő állított le engem is sokszor. 2010-ig sok minden belefért az életébe. Utána más ember lett. 2010-ben kiszállt, onnantól mintaállampolgár lett – fogalmazott. Amikor a védő azt kérdezte tőle, hogy J. István szavahihető ember, a tanú nevetéssel válaszolt, majd azt mondta, hogy volt üzlettársa a saját anyját is eladná az üggyel kapcsolatban. Mint mondta, amit kérdez az is hazugság, és akkor vezeti meg a rendőrséget, ügyészséget amikor ő akarja.

A tárgyalás február 14-én folytatódik. Úgy tudjuk, hogy ha ilyen ütemben halad a tanúk meghallgatása, tavasszal ítélet születhet az ügyben.