A legtöbb riasztást a mentők kapták, akik egy átlagos szilveszter éjszakához képest is többször vonultak, a szokásos belgyógyászati esetek között volt, akit szívproblémák miatt, mást hasi fájdalmak miatt kellett ellátni, koronavírusos beteg is volt. Sok munkát adtak az ittas személyek is, akik közül volt, aki elesett és a lábát törte, másutt a családjával balhézó részeghez hívták a mentőket és a rendőröket, valamint egy kiskorú személyt is elláttak a mentők az éjszaka folyamán.