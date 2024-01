Frissítve (16:16):

Helyszíni információink szerint egy német rendszámú Mercedes vezetője hajtott neki hátulról az előtte haladó, szintén német rendszámú Audinak, ami többször megpördült, nekiütközött egy előtte haladó Opelnek, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol előbb egy szemből érkező szerb rendszámú Renaultnak, majd egy másik Opelnek is nekicsapódott. Az ütközés erejétől az egyik Opel és a Renault, valamint a Mercedes az árokba csapódtak. – A csodával határos módon a balesetben csak ketten sérültek meg, ők is könnyebben – mondta el a baleset egyik résztvevője. A nagybaracskai férfi beszámolt arról is, hogy a baleset előtti pillanatokban egy, az út szélén álló személyautó mellett integetett egy férfi egy kannával a kezében, ezután történt a karambol. Azt nem tudni, hogy az integető férfi bármilyen módon is közrejátszhatott-e a baleset bekövetkeztében, a szemtanúk elmondása szerint a karambol után beszállt az autójába és Csávoly felé elhagyta a baleset helyszínét.

Frissítve (13:25):

Helyszíni információink szerint ketten könnyebben sérültek meg a balesetben.