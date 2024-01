A vád szerint a Lajosmizsén élő német férfi és magyar élettársa között 2022 elején gyakorivá váltak a veszekedések, emiatt a nő Húsvétkor végleg megszakította a kapcsolatukat, és a szüleihez költözött. A vádlott nem tudott belenyugodni a szakításba és zaklatni kezdte volt párját. A nőt akarata ellenére naponta többször hívta telefonon, és sms üzeneteket küldött részére. Emellett közel négy hónapig követte illetve általa megbízott személlyel követtette, így a férfi a napi rendszerességű hívásaiban és üzeneteiben azt is tudatta a nővel, hogy tisztában van az aktuális tartózkodási helyével – írja az ügyészség.

A vádlott 2022 júniusától éjjelente megjelent a sértett szüleinek családi házánál is, ahol hangoskodott, dudált és kiabált. Mindezekkel a vádlott önkényesen beavatkozott volt élettársa életvitelébe, rendszeresen és tartósan háborgatva őt.

Amikor a sértett 2022. július közepén Ausztriába költözött, a férfi oda is követte és a zaklatást ott is folytatta, napi szinten tájékoztatva a nőt arról, hogy tisztában van vele, merre jár. A sértett ezt megelégelve július végén Ausztriában rendőri segítséget kért. A nemzetközi bűnügyi együttműködésről szóló egyezmény alapján a Legfőbb Ügyészség átvette a büntetőügyet az osztrák hatóságoktól, így a férfinak a magyarországi mellett a külföldön elkövetett cselekményei miatt is felelnie kell.

Az ügyészség a férfit volt élettárs sérelmére elkövetett zaklatás vétségével vádolja. Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.