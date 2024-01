Január 14-én bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy az egyik kiskunhalasi üzlet elől nyoma veszett egy játékadagoló automatának, amit később összetörve találták meg a közelben. A tolvaj nem a golyókban rejlő játékokra utazott, aprópénzre fájt a foga. A gépet ugyan leláncolta a tulajdonosa, de elég hosszú volt a lánc ahhoz, hogy könnyedén le tudja róla emelni az elkövető. Egy nappal később egy másik bolt elől is eltűnt egy játékautomata, ami szintén darabokban végezte – írja a police.hu.

A nyomozást segítette az egyik térfigyelő kamera felvétele is, amin egy férfi látható, aki a hóna alatt egy játékautomatával sétál. A gyanúsított nem volt ismeretlen a rendőröknek, ezért hamar azonosították és még aznap elfogták. A helybéli fiatalembert kihallgatták a lopások miatt, majd szabadon bocsátották. A férfi azonban egy hetet sem bírt ki anélkül, hogy ne kövessen el egy újabb bűncselekményt. Ez alkalommal az ablaküveget kitörve jutott be egy dohányboltba. Zsákmánya 4 doboz cigaretta és a kassza volt a váltópénzzel. Az üzlet biztonsági rendszere rögzítette a betörőt, aki ismét lebukott. Ekkor már őrizetbe is vették a nyomozók és kezdeményezték a letartóztatását – adta hírül a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.