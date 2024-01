A csúszós, latyakos utakon legalább ilyen fontos a követési távolság helyes megválasztása, hiszen az év ezen időszakában alapjaiban megváltoznak a biztonságos közlekedést befolyásoló körülmények. A balesetekre jellemző, hogy az autósok nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezetnek, nem tartják be a – szükségesnél esetleg nagyobb – követési távolságot – hívta fel a figyelmet közleményében a vármegye rendőrsége. Arra is figyelmeztettek, hogy a KRESZ rendelkezései szerint járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – annak hirtelen fékezése esetén is – meg lehessen állni. Esős, havas körülmények között számítani kell arra, hogy megnő a fékút, így növelni kell a követési távolságot.