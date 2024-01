Kecskeméten mozgalmasan indult az új év, legalábbis a MoFa és a Medina adományboltoknak biztosan, hiszen valamilyen furcsa egybeesés, hogy a napokban mindkét üzletet megrongálták. A történet iróniája, hogy a Medina Adománybolt az év utolsó napján minden egyes portékáját ingyenesen adta a rászorulóknak, tehát az erőszakos betörés helyett elég lett volna csak szimplán kérni például azokat a ruhadarabokat, amik eltűntek a betörés során.

Két nappal korábban, a január 3-ra virradó éjszakán történt a Medina szerencsétlensége, akkor a közösségi médián is megosztották az esetet, a betört kirakattal. Szerencsére a károkat már másnap kijavították, de hivatalos eljárás indult, melyről a rendőrség a következőt árulhatta el:

„Az esetekkel kapcsolatban a Kecskeméti Rendőrkapitányság lopás vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Az elkövetők felkutatása jelenleg is folyamatban van. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt nem áll módunkban adni.” – osztotta meg a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A napokban viszont nem csak a Csongrádi utcai adományboltot érte kár, ugyanis valamilyen különös egybeesés, hogy néhány nappal korábban a Szabadság téren található MoFa Adományboltban is hasonló eset történt. A tulajtól megtudhattuk, hogy a rendőrség irata szerint megvan az elkövető. Egy másik esettel kapcsolatban is bűnösnek találták. A zárakat használhatóvá tették már, illetve plusz lakatos megoldást is felszereltek. A felfordulást, és a helyszínelés nyomait még aznap összetakarították. A betörés során a váltópénzt és az adománygyűjtő doboz tartalmának nagyját vitte el az elkövető, illetve néhány ruhadarabot.