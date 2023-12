Javuló tendencia 56 perce

MÁV: jelentősen csökkent idén a vasúti átjárókban történt balesetek és a halálos áldozatok száma – videóval

Idén eddig 61 baleset történt a MÁV hálózatán a vasúti átjárókban, egyharmaddal kevesebb, mint tavaly, és a halálos áldozatok száma is jelentősen, csaknem negyedére csökkent – közölte a MÁV. Bács-Kiskunban is történtek vasúti balesetek, melyek során szerencsére senki sem veszítette életét. A vasúttársaság közleményében ismételten felhívták a figyelemet: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ szabályok betartása.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

Vonattal ütközött egy személygépkocsi Kiskunfélegyházán júniusban Fotó: Donka Ferenc / archív-felvétel

A MÁV hálózatán a vasúti átjárókban történt balesetek száma idén jelentősen csökkent a tavalyihoz képest, ám a hatvanegy balesetben kilencen életüket vesztették, heten súlyos, tizenketten könnyű sérüléseket szenvedtek, 35 esetben pedig anyagi kár keletkezett. A múlt év azonos időszakában 90 baleset történt vasúti átjáróban, amelyekben csaknem négyszer annyian vesztették életüket, mint idén. Tavaly a harmincnégy áldozat közül 19-en – köztük gyerekek is – utasként estek áldozatul az autóvezető figyelmetlenségének, a KRESZ szabályok be nem tartásának. Voltak olyan tragikus esetek, amelyek során négyen, öten vagy heten is életüket vesztették a balesetet szenvedett járműben. Forrás: MTI Mint a vasúttársaság közölte: továbbra sem csökken a vasúti átjárók biztosítását szolgáló sorompókarok letörésének száma. Évente átlagosan 800 esetben törik le a közlekedők a sorompó csapórúdját, ezt a számot idén november végére érte el a statisztika. A legjellemzőbb ok, hogy a járművezetők a „még átérek” gondolattal a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtanak a vasúti átjáróba, elsodorva a csukódó csapórudat. Sajnos előfordul, hogy a közlekedők anélkül hajtanak a sínekre, hogy meggyőződnének a biztos áthaladásról. A feltorlódott sorban az idő közben tilosra váltó jelzés során „beragadnak” a lecsukódó sorompók között a vasúti átjáróba, és a baleset elkerülése érdekében gázt adva letörik azokat. De olyan eset is történt, amikor az autós az előjelző táblák ellenére egyszerűen nem vette észre a vasúti átjárót és a csukott sorompót. – A vasúttársaság minden esetben rendőrségi feljelentést tesz – írta a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Hozzátették: a balesetek számának csökkenése a MÁV 2022 áprilisában elindított vasútbiztonsági kampányának sikerét igazolja. Az alábbi videót a MÁV készítette: A vonat is kisiklott miután egy személyautóval ütközött Vasúti átjárókban idén is történtek balesetek Bács-Kiskunban. Májusban egy személyvonat Baja és Pörböly között személyautóval ütközött. A személyautó nekicsapódott egy, Bátaszék irányából Baja felé haladó autóbusznak is, míg a vonat a vasúti átjárótól mintegy 300 méterre tudott megállni. A baleset során személyi sérülés nem történt a vonaton és a buszon, a személyautó vezetőjét a mentők kórházba szállították. Június végén ketten megsérültek abban az autóban, ami vonattal ütközött Kiskunfélegyházán, a Vágóhídi átjáróban, ami andráskereszttel és fényjelzővel is ellátott. Az ütközés helyszínétől kétszáz méterre a vonat kisiklott. Az autóban két középkorú külföldi férfi ült, őket a mentők kórházba szállították. A sínek mellett egy villamos tartóoszlop is megrongálódott, és körülbelül négyszáz liter gázolaj folyt ki a sínekre. A vonat Kiskunhalasról Kiskunfélegyházára tartott, rajta húsz ember utazott, ők nem sérültek meg.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!