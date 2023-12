A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz, akkor jön létre, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő környezetében nincs elég levegő, vagy meghibásodik. A nyílt lánggal működő berendezéseket tanácsos évente egyszer szakemberrel megnézetni. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű, melyek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Fontos, hogy nyílt égésterű tüzelő- és fűtő berendezések használatakor minden esetben biztosítani kell a megfelelő levegő-utánpótlást. Azonban nem elég néha kinyitni az ablakot és nagy valószínűséggel éjszaka nem fogunk felébredni azért, hogy szellőztessünk, ezért állandó és automatikus levegő-utánpótlásról kell gondoskodni. Az új, jól szigetelő ablakokba is légbevezetőt, résszellőzőt kell szerelni. Mivel a szén-monoxidot sem az emberek, sem az állatok nem tudják kiszagolni, nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni ott, ahol nyílt lánggal működő eszközzel fűtenek vagy melegítik a vizet. A megbízható érzékelők listája megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.