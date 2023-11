Mint arról beszámoltunk, a tárgyalás október 20-án kezdődött, miután az előkészítő tárgyalások a Silver diszkó két egykori kidobója, az elsőrendű vádlott N. Tamás és a másodrendű vádlott, V. Lajos ártatlannak vallotta magát. A vád szerint a diszkóban kialakult szóváltást követően a két kidobó ököllel és viperával megütötte a későbbi áldozatot, aki ettől elvesztette eszméletét. Azért, hogy a bántalmazást leplezzék, ráhúzták a közeli sínekre, ahol az eszméletlenül fekvő 24 éves férfit elgázolta a vonat és belehalt sérüléseibe.

A két férfi tavaly november óta letartóztatásban van. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

Elbúcsúzott édesanyjától

A két vádlott vezetőszáron, lábbilincsben érkezett a tárgyalásra. A tanúmeghallgatások G. Jánosné, az édesanya vallomásával kezdődtek, aki egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni a tárgyaláson, és Czakkerné dr. Pásztor Anita bíró olvasta fel a vallomást. Elhangzott, hogy G. Jánosné 24 éves fiával lakott, férje meghalt. Az ominózus napon fia és barátja a diszkólátogatás előtt felmentek az édesanyához, majd indulás előtt kezet csókolt anyjának, és ezt mondta: „Édesanyám, nagyon szeretlek. Te vagy a világ legjobb édesanyja.”

Az édesanya megjegyezte, hogy fia sosem csókolt neki kezet és nem is mondogatta korábban, hogy szereti. − Utólag tudom, hogy akkor elbúcsúzott tőlem − áll a vallomásban. Ezután G. János és barátja elindult a Silver diszkóba, a későbbi áldozat közelgő születésnapját ünnepelni.

Megfigyelték az asszonyt

Az anya másnap értesült fia haláláról. A vallomásban leírta, hogy a mai napig nem tudják miért kellett fiának meghalnia, hiába küzdöttek évekig, és kiemelte azt, hogy ellentmondások vannak az orvosszakértői jelentésben. A vallomásban arról is beszélt az anya, hogy fia halála után több mint egy hétig ismeretlen férfiak megfigyelték. − Észrevettem, amikor mentem haza és ez félelmet keltett bennem, illetve a házzal szemben láttam, hogy két férfi figyelt − írja az asszony. Arról is említést tett, hogy ebben az időben lányánál aludt és ismerőse felhívta, hogy otthon van-e, mert ég a villany a lakásában, és állítása szerint arra is volt példa, hogy lehallgatták a telefonját.

Vallomása szerint nem hiszi el, hogy baleset történt, de csak később, a városi pletykákból állt össze neki, hogy mi történt valójában. Az anya szerint az azonosításkor látta, hogy fia mellkasán bakancsnyom van, tarkóján pedig nagy seb, ebből következtet arra, hogy fejbe vágták és ráhúzták a sínekre.

Érdekes fordulat

A következő tanú az áldozat azon barátja volt, akivel a végzetes éjszakán először édesanyjához, majd a diszkóba mentek. A férfi, aki később maga is kidobó volt, hosszú ideig együtt dolgozott a másodrendű vádlottal, V. Lajossal a 2010-es évek elejétől. Bevallása szerint fiatal kora óta jó barátja volt G. Jánosnak. Azon az éjszakán G. János nem akart a Silverbe menni bulizni, de a tanú meggyőzte, hogy menjenek oda, mert ott voltak ismerőseik. A belépést követően csak pár percig látta G. János, azután elvesztette szem elől. Vallomásában határozottan állította, hogy V. Lajost, a másodrendű vádlottat nem látta azon estén a Silverben.

Vallomása ekkor érdekes fordulatot vett.

Beszélt az áldozat egy barátjáról − akit maga is ismert a szakmunkásképzőből −, akinek G. János dolgozott, az ő és apja kamionos telephelyén volt mindenes. Amikor a tanú karosszérialakatosként dolgozott, G. János annak technikai feltételéről érdeklődött nála, hogy mivel lehet autóüveget kivágni, mert állítása szerint a főnöke repedt szélvédőjét javítanák meg. Ő elmondta, hogy van olyan drót, amivel ez megoldható, majd adott is neki egy métert, de a későbbi áldozat többször visszatért és újabb darabokat kért. Ebben az időben hallotta azt, hogy a későbbi áldozat barátja egy autótolvajokból álló társaság főnöke, és gyanúsnak találta az egybeesést.

Ügyvédi kérdésre, hogy elképzelhető, hogy autólopáshoz kellettek az eszközök, határozott igennel felelt a tanú, mint ahogy azt is hallotta akkoriban, hogy az áldozat halálának köze lehet egy bizonyos autó ellopásához. Ez pedig − szintén úgy hallotta, hogy − a kidobók főnőkének autója volt. Arról is beszélt, hogy a kidobók főnökétől életveszélyes fenyegetések érkeztek G. János barátjához, amit bevált abban az esetben, ha nem rendezik a problémát.

Ezt követően a V. Lajos volt élettársának tanúvallomásával folytatódott a tárgyalás.

A következő tanúmeghallgatást december 7-én és 8-án tartják.