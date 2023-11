Lázadás 44 perce

A börtönkommandót is bevetették a kiskunhalasi gyakorlaton – galériával, videóval

Több mint 100 fő vett részt abban a nagyszabású gyakorlatban, amely során a szimulált rendkívüli események felszámolására be kellett vetni a büntetés-végrehajtás speciálisan képzett műveleti egységeit is. A szimulációs gyakorlat szerint lázadás tört ki a kiskunhalasi börtönben, miután egy csoport megkísérelt a büntetés-végrehajtási intézet területére behatolni – számolt be a gyakorlatról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) hivatalos oldalán.

Fotó: BvOP

A III. Agglomerációs Központhoz tartozó Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az ország legfiatalabbnak számító börtöne. A precízen megtervezett gyakorlat forgatókönyve szerint külső támadás érte a közel 900 főt fogvatartó intézetet, melyet két, a börtön rendjét veszélyeztető esemény követett még – számolt be a gyakorlat részleteiről a BvOP. A börtön munkatársai ebben az esetben is azokat a szakmai protokollokat alkalmazták, amelyek készség szintű elsajátításával megelőzhetőek, illetve megakadályozhatóak az ilyen események. Ezek a gyakorlatok, amellett, hogy felkészítik a munkatársakat egy esetlegesen bekövetkező rendkívüli esemény hatékony és gyors felszámolására, lehetőséget biztosítanak az új eszközök, valamint az új taktikai és műveleti módszerek tesztelésére is. A drónok, videoszkóp, megafon és a tavalyi év biztonságtechnikai fejlesztéseként bevezetett testkamera mind hozzájárultak a sikeres intézkedések végrehajtáshoz – összegezte a gyakorlat eredményét a BvOP.

A börtönkommandót is bevetették a kiskunhalasi gyakorlaton Fotók: BvOP

A védőfelszerelések, mint a C.P.E testvédő páncél, a lövedék álló mellények és a masszív plexi pajzsok ezúttal is jó szolgálatot tettek a fogvatartottak rúgásaival és ütéseivel szemben, a gyakorlat során több szolgálati kutyát is bevetettek. A Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben zajló akciót – amely több szakterület együttműködését modellezte – a BvOP a fővárosi műveleti központjából koordinálta és irányította. A végrehajtás igazolta, hogy a különböző büntetés-végrehajtási szervek személyi állománya azonos tematika mentén, magas szinten tud együttműködni. A végrehajtott műveleti gyakorlat hozzájárult ahhoz, hogy a magyar börtönök végrehajtói állománya bármilyen eseményre felkészülten és hatásosan reagálhasson – olvasható a büntetés-végrehajtás beszámolójában.

