Bács-Kiskun vármegyében Kecskeméten, Baján, Lakiteleken volt szükség tűzoltói beavatkozásra az erős szél miatt. Arról nem szól a katasztrófavédelem közleménye, hogy konkrétan milyen káresemény történt. A közösségi médiában olvasóink arról számoltak be, hogy az 52-es főúton, Solt felé az út szélén hatalmas porvihar volt, villanyvezetékek szakadtak le. Arról is írtak, hogy az 54-es főúton, Bócsánál is porvihart észleltek, sok helyen leszakadtak a faágak.

A porviharokkal érintett területeken jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, fokozott figyelemmel, nagyobb követési távolságot és kisebb sebességet tartva tanácsos közlekedni.