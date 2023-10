A tolvaj az ingatlan hátsó ablakán jutott be a házba, betörte az ablaküveget, majd 74 millió forintot zsákmányolt. A jelentős összeg a bejelentő idősebbik fiának a tulajdona volt, amit a férfi pénzkazettákban rejtett el a szüleinél még szeptemberben – írja a police.hu.

A nyomozók tanúkat hallgattak ki és kamerafelvételeket elemeztek, így megtudták, hogy a tolvaj autóval érkezett a helyszínre. A részletes nyomozati munka eredményeként pedig hamarosan fény derült arra is, hogy három férfi gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével; egyikük a meglopott férfi testvére, aki látta, amint a bátyja elrejti az értékeit. Az öccs akkor eszelte ki a lopást, amikor megromlott közte és fivére között a kapcsolat, és a bűnelkövetésbe bevonta két ismerősét is.

A 27 éves férfi – azért, hogy ne keverje magát gyanúba – a szüleivel volt a bűncselekmény idején, a betörést 31 éves társa követte el. Az autót a banda harmadik, 40 éves tagjának bevonásával intézték.

Az idősebb testvér nem élt magánindítvánnyal rokonával szemben, akit ezért tanúként hallgattak ki. Társait a lopás miatt tavaly december 21-én vették őrizetbe, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A nyomozók úgy sejtik, hogy a trió legidősebb tagjának a felesége is tudott a bűncselekményről, sőt, segédkezett a zsákmány elrejtésében, ezért őt is kihallgatták. A gyanúsítottaknál kutatást tartottak, azonban nem találták meg a több tízmillió forintot. A rendőrök a vagyonvisszaszerzés érdekében nagy értékű személygépjárműveket, ingatlant és ékszereket foglaltak le. Az ügy vizsgálatát a napokban fejezték be, és az iratokat megküldték az ügyészségnek – írta a police.hu oldalon a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.