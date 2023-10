A gyönyörű őszi idő is hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok láthatóan élvezték a döntően csapatmunkára, összefogásra ösztönző ügyességi versenyszámokat. A feladatokat úgy állították össze, hogy a tanulók egy esetleges éles helyzetben, egy katasztrófa elszenvedőjeként, vagy annak helyszínén a gyakorlatban is kamatoztatni tudjak a tanultakat.

A játékos feladatok között a zsákban futás éppúgy ott volt, mint a tűzoltó védőruhába szintidőre történő beöltözés. És ha már belebújtak, ebben a felszerelésben kellett az akadályokat leküzdeni, majd a bábuval imitált sérültet hordágyon az elsősegélynyújtó helyre szállítani. Mások mellett a vízsugárral történő célzás, vagy éppen a felsorakozott tűzoltóautók felszerelésével való ismerkedés is láthatóan komoly érdeklődést váltott ki a tanulókból.

– A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyeknek több mint egy évtizedes hagyománya van.

Sajnos a Covid közbe szólt, emiatt az országos versenyek elmaradtak, ám a vármegyében, ahol fogadókészség van, továbbra is megszervezik az ifjúsági versenyeket. Így volt ez 2022-ben Kalocsán és Baján, illetve idén Kalocsán, ahol a nagyobb érdeklődésnek köszönhetően most 40 gyerekkel van több, mint tavaly. A gyerekek az iskoláikban és a helyszínen megszerzett elméleti tudásuk mellett az ügyességükről, problémamegoldó képességükről és találékonyságukról is számot adnak, de a csapatban való gondolkodás is fontos szempont. A versenynek kimondatlanul is van egy olyan vonzata: ha a diákok egyszer majd – a középiskolások viszonylag hamar – a pályaválasztás előtt állnak, gondolkodjanak el azon, hogy esetleg ezt a szép hivatást válasszák. Célkitűzésünk elsősorban az, hogy a gyerekek fejlesztéséhez, életre neveléséhez a saját szakterületünkről mi is hozzátegyünk valamit; amit véleményem szerint meg is teszünk, például az ilyen jellegű versenyek megszervezésével és a társszervekkel közös lebonyolításával – mondta el a helyszínen Mészáros Zoltán, a Bács-Kiskun Vármegyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke.