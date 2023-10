Ám a szemfüles szemtanú nem hagyta annyiban a dolgot: követni kezdte kocsival a tolvajt és közben a hatóságot is értesítette – számolt be a vármegye rendőrsége, a police.hu oldalon. A járőrök sem tétováztak, rögvest a nyomukba eredtek. Útközben telefonon tartották a kapcsolatot a bejelentővel, aki az aktuális pozíciójukról tájékoztatta őket. A csapatmunka gyorsan eredményt hozott, az egyenruhások pár pillanat alatt utolérték őket és megállították a két keréken menekülő férfit. Az intézkedés közben a gyanúsított egy történetet is kitalált, hogy megússza tettének következményét. Azt mondta a rendőröknek, hogy az ő tulajdona az egyébként rózsaszín, női vázas kerékpár, azonban elhagyta a biciklizár kulcsát, ezért volt szükség a kioldás egy másik módjára. Természetesen semmilyen dokumentummal nem tudta alátámasztani szavainak hitelességét. A rendőrök számára nem volt ismeretlen a férfi, aki korábban sem volt mindig jogkövető. A 20 éves tolvajt előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

A kerékpárt lefoglalták, azonban a sértett ezidáig nem jelentkezett a hatóságoknál. A rendőrség kérése, hogy mielőbb vegye fel velük a kapcsolatot, hogy vissza tudják adni az ellopott értékét. Hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon vagy a Kecskeméti Rendőrkapitányságot a 06-76/484-684 számon. Bejelentést a „Telefontanú” 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámon is lehet tenni, akár a névtelenség megőrzése mellett.