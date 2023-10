Az üzlet tulajdonosa értesítette a rendőröket és elmesélte, hogy felriadt az éjszaka közepén, majd kinézett az ablakon, ami az utca túloldalán lévő üzletére néz. Meglepetésére egy alakot látott, aki befelé leskelődött a boltba, majd eltűnt. Mint később kiderült, az idegen nemcsak nézelődött: betörte az ablakot, és bemászott az eladótérbe. Az asszony átrohant az üzletbe, és a kassza mögött gubbasztva talált rá a betörőre. Közelebb lépett hozzá, de a tolvaj nem sokáig ücsörgött, felpattant, majd közölte: „Már megyek is!” A nő próbálta elállni a sietősen távozó tettes útját, de az fellökte, és elszaladt a közel 50 ezer forint zsákmánnyal – derül ki a rendőrség közleményéből.

A bolt tulajdonosa szerencsére megőrizte hidegvérét, és alaposan szemügyre vette az elkövetőt, akit a járőrök azonnal keresni kezdtek a közelben. A részletes személyleírásnak és a rendőrök gyors reagálásának köszönhetően pár utcányira elfogták a fiatalkorút, akinek a ruhája és a kinézete is megegyezett az asszony által elmondottakkal. A 17 éves tolvajt előállították és őrizetbe vették a rablás miatt.

Több helyre is betört a fiatal fiú

Fotó: police.hu

A rendőrök azt is kiderítették, hogy a kamasz az éjszaka folyamán, egy patikába és egy ruhaboltba is betört, korábban pedig egy másik gyógyszertárba és egy hentesbódéba hatolt be. Több helyről üres kézzel távozott, csupán pár gyógyszerre sikerült szert tennie. A fiút már keresték a rendőrök, mivel egy gyermekotthonból szökött el. Ruházatának átvizsgálásakor megtalálták nála az elvitt pénzt és pár levél gyógyszert, ezeket lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A fiatalnak a rablás mellett többrendbeli lopásért is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezik a letartóztatását.