Frissítve (15:35):

Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók a Baja és Bátmonostor között pusztító tűz megfékezésén. Becslések szerint mintegy harminc hektáron égett száraz fű, gaz, szemét és erdő aljnövényzete Baja külterületén, a várostól délre, az 51-es főút közelében. A bajai, a nagybaracskai, a szekszárdi, a véméndi és a kalocsai hivatásos tűzoltók mellett a helyszínen van a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A tűzoltók hat vízsugárral körülhatárolták a tüzet, de fellángolások még vannak, kéziszerszámokkal és erőgépekkel oltanak tovább. Munkájukat három vízszállító is segíti, Bajáról, Szekszárdról és Kalocsáról is egy-egy.

Korábban írtuk:

Mintegy három hektáron száraz fű és avar ég Baja külterületén, a várostól délre, az 51-es főút közelében, hétfő kora délután. A bajai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal megkezdték a tűz oltását. A helyszínre úton vannak a nagybaracskai és a szekszárdi hivatásos tűzoltók is, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat – írja a katasztrófavédelem.