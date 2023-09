A leírás szerint közterületen esett össze hirtelen egy férfi, akinél az újraélesztést a Bácsalmási Rendőrőrs járőrei kezdték meg. A bejelentéstől számítva perceken belül a bácsalmási mentőautó is a helyszínre érkezett, valamint a háziorvosi ügyelet is, akik csapatmunkában végezték a reanimációt, idővel a bajai esetkocsi is kiérkezett és közösön küzdöttek a betegért. Az újraélesztést sikerrel járt, stabilan szállították a mentős bajtársak a bajai Szent Rókus Kórházba a beteget. A bácsalmási mentők a közösségi oldalukon mondtak köszönetet a mentésben részt vevő bajtársaknak, valamint a Bácsalmási Rendőrőrs járőrszolgálatának.