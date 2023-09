A vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű, kecskeméti férfi 2022. december 6. napján az esti órákban jelent meg a dohányboltnál. Mielőtt az üzletbe belépett, a fejére egy szeménél kivágott sapkát húzott, valamint a kezébe vette a 20-22 centiméter pengehosszúságú kését. Az üzletbe belépve az eladótól rögtön az aznapi bevételt követelte. A fenyegetés hatására az eladó a pénztárgépből hetvenötezer forintot adott át a férfinak, aki ezt követően sietve távozott a helyszínről. Zsákmányának nem örülhetett sokáig, ugyanis a kecskeméti rendőrök két nappal a rablás után elfogták és őrizetbe vették.

A fotón a rablás helyszíne látható.

Forrás: ugyeszseg.hu

A vádlottnak a rablás mellett több lopásért is felelnie kell, ugyanis alig 2 hónap leforgása alatt 3 kecskeméti üzletből is lopott, összesen 6 alkalommal. A férfi az ellopott holmikat a legtöbb esetben a ruházatába rejtette és egyszerűen fizetés nélkül kisétált az üzletből. A férfi leginkább szépségápolási terméket lopott el, dobozszámra lopta a samponokat, balzsamokat, tusfürdőket, arcszeszeket is.

Az ügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével, valamint 3 rendbeli lopás vétségével vádolja és ezért vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.