Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a nő 2022. június 1-jén, este, Kecskeméten beült egy ismerőse furgonjába és kimentek a város szélére azért, hogy ott szexuális szolgáltatást nyújtson a férfinak. A sértett sofőr a „légyott” reményében előre átadott a nőnek 5.000 forintot, majd az autóból kiszállva megkerülte a furgont. Amikor a jobb első ajtón be akart szállni, a nő egy gázsprével rátámadt. A férfi a támadás következtében átmenetileg elveszítette a látását, így védekezésre képtelen állapotba került. Ezt kihasználva a nő kivett a férfi – műszerfalon hagyott – pénztárcájából 190 ezer forintot és elfutott – közölte a Kecskeméti Törvényszék.

A nőnek azért is bíróság elé kellett állnia, mivel 2022. májusa és júniusa között többször tankolt benzinkutakon úgy, hogy egyáltalán nem fizetett az üzemanyagért. Az első esetben tankolást követően még bement a vásárlótérbe, onnan azonban rögtön sarkon is fordult arra hivatkozva, hogy kint felejtette a bankkártyáját. A következő alkalommal már be sem ment a boltba, a tankolás után rögtön elhajtott. A nőnek több bolti parfümlopás, valamint lopott bankkártyákkal való sikertelen pénzfelvételek miatt is felelnie kellett.

Mindezeken túl egy kecskeméti családi ház éjszakai kifosztásánál a helyszínt figyelve segítette a társát (egy 27 éves férfit), azonban a bűncselekmény elkövetése során, megzavarták őket, így elmenekültek a helyszínről.

Az előkészítő ülésen a nő a bűnösségét beismerte, a tárgyalás tartásáról lemondott, míg a társa nem tett beismerő vallomást, így az ő esetében a bíróság tárgyalás kitűzésével folytatja az eljárást.