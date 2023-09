A Tények riportjában megszólaló helybéliek szorgos embernek ismerték Vandát, aki mindig a családjáért dolgozott. A 24 éves nő autójával lesodródott az útról, majd egy villanyoszlopnak ütközött, ami az ütközés erejétől ketté tört. Vanda, aki a rendőrségi beszámolók szerint nem használta biztonsági övét, kirepült a kocsiból és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Tényekben idézték az elhunyt nő testvérének közösségi oldalra írt bejegyzését: „...soha nem gondoltam, hogy bármikor is te leszel az az ember, akit most minden ismerős, család, barát sirat. Csodálatos anyuka, feleség, testvér voltál és az is maradsz örökre.”