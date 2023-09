Az akcióban részt vett a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Járműforgalmi Osztálya is annak érdekében, hogy az úton lévő járműveket szakértő szemek vegyék górcső alá. A szakemberek egy járművet rendeltek be soron kívüli műszaki vizsgálatra, mivel azt engedély nélkül átalakították. Egy másik autónak a forgalmi engedélyét az egyenruhások azért vették el, mert azt korábban a forgalomból kivonták. A sofőr ellen szabálysértési eljárás indult. További két autóvezetőnek közigazgatási bírságot kell fizetnie, mivel nem kapcsolta be a biztonsági övét. Helyszíni bírságot pedig négy személy kapott, kisebb fokú szabálysértések elkövetése miatt – számolt be az akcióról a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölte a rendőrség.

Fotó: police.hu