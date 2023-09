Mint arról korábban beszámoltunk, szerdán nagyszabású akciót tartottak a rendőrök Lajosmizsén, melynek keretein belül egy ötfős csoportot fogtak el.

A rendőrségi közleményből kiderül, hogy ezzel szinte egy időben Kecskeméten is rajtaütöttek dílereken: rendőrök jelentek meg az egyik tanyánál, ahol két férfi fóliasátrakban szüretelt éppen. Igaz, az ősz a szüret időpontja, de a gyanúsítottak egy 518 tős cannabisültetvényt takarítottak be, és már hozzávetőleg 5 kilogrammot fel is dolgoztak, hogy azt azonnal forgalomba tudják hozni.

A férfiakat kábítószer-kereskedelem bűntett kísérlete miatt őrizetbe vették a rendőrök, és kezdeményezték letartóztatásukat.